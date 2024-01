Séoul-Washington-Tokyo : nouvelle réunion des conseillers adjoints à la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Les conseillers adjoints à la sécurité nationale de Séoul, Washington et Tokyo se sont retrouvés aujourd’hui en visioconférence. La réponse à donner à la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou a été au cœur de leurs discussions.Le sud-Coréen Kim Tae-hyo, l’Américain Kurt Campbell, qui est le coordinateur pour l’Indo-Pacifique de la Maison blanche, et le Japonais Keiichi Ichikawa ont alors partagé leurs évaluations sur l’inquiétant rapprochement militaire nord-coréano-russe et la nécessité de travailler en plus étroite collaboration.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan auquel appartient le conseil de sécurité, les trois hauts responsables ont réitéré leur position : tout transfert d’armes, de Pyongyang à Moscou, constitue une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Et d’ajouter que la Russie a l’obligation de les respecter, d’autant qu’elle avait voté pour ces textes.