Washington : Pyongyang aurait fourni des missiles balistiques à Moscou

Photo : YONHAP News

Un responsable gouvernemental américain a annoncé, jeudi, avoir détecté des échanges d’armes entre la Corée du Nord et la Russie. Pyongyang aurait récemment fourni à Moscou plusieurs dizaines de missiles balistiques ainsi que des plates-formes de lancement. John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche, a également confirmé cette information, le même jour, lors d’un briefing.Selon les autorités sud-coréennes et américaines, le Nord aurait massivement transféré à son allié des munitions militaires telles que des obus et des missiles. Cela a apparemment eu lieu lors de la visite du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, fin juillet au nord du 38e parallèle, où il avait rencontré le dirigeant suprême.Ensuite, le 13 septembre, un sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un a eu lieu. Les livraisons d'armes se seraient poursuivies à ce moment-là. Il est possible qu’en contrepartie, le royaume ermite ait obtenu des technologies de lancement de satellites du Kremlin. Il les aurait notamment utilisées pour le lancement de son dernier satellite de reconnaissance militaire.Aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield a indiqué, hier, dans une déclaration, que la Corée du Nord et la Russie avaient toutes deux violé les sanctions du Conseil de sécurité. En effet, ce dernier interdit l’importation et l’exportation d’armes nord-coréennes. L’ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu a ajouté que Moscou pourrait sûrement tirer davantage des missiles importés de Pyongyang pour détruire les infrastructures civiles en Ukraine et tuer des civils. A ce titre, elle a condamné ces violations, qui plus est, effectuées par un membre permanent du Conseil de sécurité. La haute diplomate a enfin annoncé qu'elle aborderait cette question lors de la réunion du Conseil sur l'Ukraine, prévu le 10 janvier.