La Fondation de soutien au complexe de Gaeseong va être dissoute

Photo : YONHAP News

Huit ans après la suspension de l'exploitation du complexe industriel intercoréen de Gaeseong en Corée du Nord, en février 2016, sa fondation de soutien, placée sous la tutelle du ministère sud-coréen de la Réunification, fermera ses portes.Le ministère a fait savoir, hier, que cela avait été décidé après avoir pris en compte l'efficacité opérationnelle de la fondation et la situation du site. Selon ses explications, la suspension de ce dernier s’étant prolongée, la fondation était, en réalité, elle aussi inopérante. De plus, les conditions requises, telles qu'un changement d'attitude de Pyongyang en matière de dénucléarisation, ne sont pas réunies. Il a donc été jugé difficile de la laisser poursuivre ses tâches fondamentales, à savoir le soutien au développement et à l’exploitation du complexe.Cependant, même après sa dissolution, la protection des droits de propriété et du soutien aux entreprises établies dans la ville frontalière seront transférées à des institutions publiques, telles que l'Association de soutien aux échanges et à la coopération intercoréens. Le ministère prévoit de notifier prochainement la modification du décret de loi sur le soutien à la zone industrielle. Cet amendement inclura des dispositions sur ce transfert.Il a été rapporté qu’un bon nombre des quarante employés de la fondation pourraient demander un départ volontaire.