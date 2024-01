Séoul-Washington-Tokyo : premier dialogue sur l'Indopacifique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon organisent, aujourd’hui, leur première session de dialogue sur l'Indopacifique pour discuter des moyens de coopération dans cette région. Elle a lieu aux Etats-Unis.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, cette réunion se tient quatre mois après le sommet trilatéral de Camp David en août 2023. Elle réunit Chung Byung-won, vice-ministre adjoint sud-coréen des Affaires étrangères, Daniel Kritenbrink, sous-secrétaire d'Etat adjoint américain pour l'Asie de l'Est, et Yasuhiro Kobe, directeur général du Bureau des politiques diplomatiques au ministère japonais des Affaires étrangères.Un responsable du ministère sud-coréen a annoncé que les trois nations chercheraient principalement à élaborer des moyens de coopération trilatérale. L’objectif : mettre en œuvre leurs stratégies respectives dans l'Indopacifique, notamment concernant les pays d'Asie du Sud-est et du Pacifique. Elles envisagent également de publier une déclaration commune incluant la portée et le contenu de leur collaboration.Chung profitera de son déplacement aux USA pour rencontrer séparément Kritenbrink afin de discuter des sujets d’actualité entre les deux pays.