Météo : entre nuages et éclaircies

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud commence ce vendredi sous la grisaille. En effet, à l’exception de la côte sud où le soleil brille, les nuages dominent. Quelques flocons risquent même de tomber à Chuncheon. Au réveil, il fait 3°C à Séoul, entre 3 et 5°C dans le Jeolla, 5°C à Busan et 6°C à Gangneung. La maximale est pour l’île méridionale de Jeju avec 8°C.Cet après-midi, cependant, les nuages glisseront vers le sud-ouest, dans la région de Jeolla où il fera 11°C, pour laisser place au soleil sur toute la moitié nord. Il fera toujours très beau à Busan et Ulsan, qui enregistreront un mercure de 15°C. Il fera 8°C dans la capitale, 9°C à Andong et 11°C à Gangneung.Ce week-end sera sous le signe du soleil. Les températures de samedi seront similaires à aujourd’hui, mais il faudra s’attendre dimanche à une chute du mercure. La moitié nord du territoire, notamment, ne dépassera pas les 0°C.