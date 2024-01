Gyeongui : Pyongyang pose des mines le long de la route proche de la ligne ferroviaire intercoréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a massivement miné la route le long de la ligne ferroviaire intercoréenne de Gyeongui dans la zone démilitarisée (DMZ), et ce, depuis début décembre 2023. Cela fait suite à sa déclaration d’annulation complète de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui un responsable militaire sud-coréen.Les travaux de connexion entre les deux Corées sur la route proche de la ligne Gyeongui ont été achevés en 2004. Deux ans plus tard, après l'ouverture de son bureau des douanes, de l'immigration et de quarantaine (CIQ) intercoréen, elle avait été largement empruntée par les représentants des entreprises implantées dans le complexe industriel de Gaeseong.Par ailleurs, il a été rapporté que Pyongyang a récemment restauré, en intégralité, plusieurs des onze postes de garde situés dans la DMZ. Du béton aurait même été utilisé. Rappelons que, conformément à l’accord militaire intercoréen de 2018, le régime de Kim Jong-un les avait détruits et évacués. Cependant, après avoir déclaré son annulation en novembre, il a commencé à redéployer des troupes dans la zone et à ériger des constructions en bois pour les restaurer temporairement.