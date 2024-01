Liberté religieuse : Washington remet Pyongyang à sa liste des pays préoccupants pour la 22e fois

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont rendu publique leur liste des pays particulièrement préoccupants pour non-respect des libertés religieuses. La Corée du Nord y figure pour la vingt-deuxième année consécutive. Le secrétaire d'Etat Antony Blinken a fait part de cette nouvelle, hier, dans un communiqué. Il a déclaré que la promotion de la liberté de religion ou de conviction est un objectif fondamental de son pays.Depuis 1998, année de promulgation de la loi sur la liberté religieuse internationale, Washington évalue, chaque année, tous les pays du monde sur ce sujet. Les douze nations qui s’y trouvent sont les mêmes qu’en 2022, ce qui inclut la Chine, la Russie, la Birmanie et Cuba.Une liste de surveillance spéciale a également été rédigée. Les critères sont les suivants : elle comprend les pays concernés par des cas de violation de liberté religieuse grave, ou en tout cas qui l’ont tolérée. Cette année, on y retrouve notamment l’Algérie, l’Azerbaïdjan et la République centrafricaine.En ce qui concerne les entités particulièrement préoccupantes, Al-Shabab et Boko Haram, les Houthis ont rejoint la liste, entre autres.