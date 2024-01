Les exportations des contenus « made in Korea » battent un record

Photo : Getty Images Bank

Le montant des exportations des contenus « made in Korea » comme les émissions à la télé ou sur internet, la musique et les œuvres publiées, a enregistré un record en 2022. C’est ce que nous apprend un rapport du ministère de la Culture, rendu public aujourd’hui.Selon le document, la somme s’est élevée à 13,24 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse de 6,3 % en glissement annuel. L’industrie des contenus a vu son chiffre d’affaires augmenter de 9,4 % pour atteindre 114 milliards de dollars.Le ministère a expliqué que ces ventes à l’étranger ont dépassé de loin celles des produits clés habituels comme les accumulateurs et véhicules électriques et l’électroménager. Avant d’ajouter qu’il fournira une enveloppe de soutien de 1 740 milliards de wons, ou 1,3 milliard de dollars, au secteur, afin de poursuivre ce rythme de croissance.