Kim Ⅲ visite une usine de véhicules de lancement d’ICBM

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a inspecté une usine de tracteurs-érecteurs-lanceurs. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le Rodong Sinmun. Il était accompagné de sa fille Ju-ae, considérée comme sa successeure. Etait également présente Kim Yo-jong, sa puissante petite sœur, ainsi que Jo Yong-won, le secrétaire du comité central du Parti des travailleurs.Le journal officiel du Parti des travailleurs a publié une photo montrant plusieurs véhicules de lancement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) « Hwasong-18 », affirmant que la Corée du Nord traversait une période critique durant laquelle il fallait qu’elle se prépare plus rigoureusement à une confrontation militaire avec ses adversaires. Le leader suprême a félicité cette augmentation de la production des rampes de lancements, avant d’ordonner de prendre des mesures de modernisation des capacités de l’usine.Parallèlement, Pyongyang a enterré un grand nombre de mines sur la route le long de la ligne ferroviaire de Gyeongui, dans la zone démilitarisée (DMZ). Cela a lieu peu de temps après avoir déclaré la rupture de l'accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.Un responsable de l’armée sud-coréenne a déclaré que leur installation avait été observée depuis début décembre. Cette route reliant les deux Corées a été construite en 2004, et avait été largement empruntée par les entreprises implantées dans le complexe industriel de Gaeseong.Le royaume ermite a également restauré plusieurs postes de garde au sein de la DMZ. Pour rappel, conformément à l’accord militaire bilatéral de 2018, il les avait détruits et évacués. Cependant, après avoir déclaré son annulation en novembre, le Nord a commencé à redéployer des troupes dans la zone et à ériger des constructions en bois.