Tirs de Pyongyang : Séoul mène des exercices de riposte

Photo : YONHAP News

La tension est montée d’un cran entre les deux Corées. L’armée sud-coréenne a effectué cet après-midi des tirs maritimes en réponse aux provocations de Pyongyang qui ont eu lieu plus tôt dans la journée.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), la sixième brigade et l’unité de Yeonpyeong de l’infanterie de la Marine ont procédé, vers 15h, à un exercice de tirs. Ils ont mobilisé le K9 Thunder, le canon d'artillerie automoteur ainsi que des canons de char. Ils siègent respectivement sur l’île de Baengnyeong et de Yeonpyeong en mer Jaune, qui sépare la péninsule coréenne et le continent chinois. Notons que c’est la première fois que les troupes déployées sur les îles dans le nord-ouest du pays mènent un tel entraînement depuis la conclusion de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.C’est au nord de ces dernières que la Corée du Nord a lancé, ce matin, plus de 200 obus d'artillerie. Les tirs ont été effectués entre 9h et 11h près des caps de Jangsan et Dungsan. La plupart des obus a été tirée par de l'artillerie côtière et les projectiles sont tombés au nord de la NLL, la frontière maritime intercoréenne. Au Sud, les autorités ont émis un ordre d’évacuation aux riverains dès le début de ces tirs. Aucun dégât n’a été signalé, que ce soit du côté des habitants comme du côté de l’Armée.Pour le JCS, le royaume ermite a repris ses provocations dans la zone tampon de la mer de l’Ouest après avoir rompu unilatéralement, en novembre, l’accord militaire intercoréen.Séoul surveille chaque mouvement au nord du 38e parallèle et ce, en coopération étroite avec Washington. Il a d'ores et déjà prévu de mettre en œuvre des mesures en réponse à cette nouvelle bravade.