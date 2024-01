Météo : début de semaine frisquet

Photo : YONHAP News

En ce deuxième lundi du mois de janvier, il fait froid, mais beau, au pays du Matin clair.La seule région enregistrant un mercure positif ce matin est l’île méridionale de Jeju avec 2°C. La minimale est pour Chuncheon avec -13°C. Il fait -11°C à Andong, -10°C à Suwon et -9°C à Séoul. Les températures dans le Jeolla du Sud sont comprises entre -6 et -5°C et il en est de même pour les villes de Busan et Ulsan. Dans le Gangwon, sur la côte est, il fait actuellement -7 à -8°C.Cet après-midi, quelques nuages apparaîtront dans la moitié nord jusqu'à Jeonju. Le reste du territoire sera, comme ce matin, baigné par les rayons du soleil. Il fera entre 5 et 6°C sur la côte est, de Gangneung à Busan. Le mercure atteindra 0°C dans la capitale, 1°C à Suwon, 4°C à Gwangju et Yeosu. L’île de Jeju, où le ciel sera gris, verra sa température monter jusqu’à 9°C.