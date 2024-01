Alimentation : Kim Jong-un demande l'augmentation de la production

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a visité une usine de transformation de viandes de poulet, située dans la province de Hangwhae du Nord. Il aurait demandé alors d'en augmenter la production.C'est l'Agence de presse officielle du pays communiste, la KCNA, qui l’a fait savoir aujourd’hui. En effet, le leader nord-coréen aurait inspecté hier cette usine, située à Gwangchon. Il était accompagné par sa fille, Ju-ae.Aux côtés de Kim III étaient également présents des cadres du parti ainsi que Kim Dok-hun, son Premier ministre, et Kim Yo-jong, sa puissante sœur cadette et vice-directrice du Parti des travailleurs.Lors de cette visite, le numéro un nord-coréen a souligné que le régime était très fier de ce centre de production. Selon lui, il est un exemple pour toutes les unités de production à moderniser du pays. Et d'ajouter que le parti envisage d'ouvrir d'autres usines de ce genre à Pyongyang.Selon le média nord-coréen, Kim Jong-un s'est dit satisfait de voir ces installations produire des quantités aussi importantes de viandes et d’œufs. Il a ensuite appelé à améliorer les sites d'élevage et de production de volailles, afin de satisfaire totalement les demandes du peuple.Pyongyang s'engage à moderniser ses usines. Ces dernières seraient devenues obsolètes, et il faudrait les rénover sur le même modèle que celle de Gwangchon. Selon le régime, cette dernière peut produire des milliers de tonnes de viandes de poulet et des dizaines de millions d'œufs chaque année. Kim Jong-un avait d'ailleurs visité son chantier de construction en juillet 2020.Cette inspection a pour objectif de valoriser l’image du leader, le montrant soucieux de son peuple et de sa vie quotidienne. Ce n’est pas la première fois qu’il a recours à ce genre de stratégie puisque le 2 janvier, il avait déjà visité l’exposition des équipements d’agriculture.