Pyongyang effectue des tirs d'obus pendant trois jours d'affilée

Photo : YONHAP News

La tension est montée d’un cran entre les deux Corées ce week-end. Et pour cause : la Corée du Nord a procédé, hier vers 16h, à des tirs d'obus d'artillerie pour le troisième jour d'affilée.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que le pays communiste avait lancé pas moins de 90 obus d'artillerie en mer Jaune, qui sépare la péninsule coréenne et le continent chinois, au nord de l'île de Yeonpyeong.Même si les projectiles sont tombés au nord de la NLL, la frontière maritime intercoréenne, les riverains ont été invités à arrêter leurs activités en extérieur.L'armée sud-coréenne a demandé à Pyongyang de cesser immédiatement toute provocation. Son porte-parole l’a averti très sérieusement, assurant que Séoul prendrait des mesures immédiates, puissantes et définitives. Selon lui, cela ne serait d’ailleurs ni plus ni moins que de l’autodéfense à des attaques ennemies. Cependant, il a suspendu des tirs de riposte samedi et dimanche derniers, pour ne pas réagir à toute occasion.L'état-major interarmées nord-coréen a, de son côté, prétendu qu'il s'agissait d’exercices militaires côtiers réguliers et que les obus avaient été tirés dans la direction de l'est. Autrement dit, il aurait tiré suivant l'itinéraire parallèle de la NLL.Le royaume ermite a commencé vendredi dernier des exercices d'artillerie à munitions réelles dans cette zone tampon. Une première en treize mois. Certains obus ont même atteint le site situé à 7 km au nord de la NLL.Les observateurs expliquent que ces tirs répétés nord-coréens auraient pour objectif d'anéantir la ligne limite du Nord, que le régime communiste n'a jamais reconnu officiellement.