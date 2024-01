Tirs de Pyongyang : Kim Yo-jong prétend qu'il s'agit d'une tromperie tactique

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a donné son avis sur la réaction du Sud aux tirs du Nord survenus ce weekend. Elle a d’ailleurs usé d’ironie afin de se moquer de son voisin.Dans un communiqué diffusé hier par la télévision centrale nord-coréenne, la KCTV, la vice-directrice du Parti des travailleurs a annoncé qu'il ne s'agissait pas d'obus, mais de « charges explosives », et que Séoul avait mordu à l’hameçon que Pyongyang lui avait tendu. Ont également été retransmises des images où l’on voit l’armée faire sauter des explosifs dans des champs entourés de montagnes.Le Sud a immédiatement riposté, qualifiant les agissements du Nord de guerre psychologique méprisable. Ce premier, doté d'un système de renseignements très performant, aurait déjà vérifié la véracité des allégations de son voisin. Selon une source militaire, les tirs nord-coréens auraient réellement été effectués.Le pays communiste aurait publié ce communiqué pour provoquer des contradictions intérieures en-dessous du 38e parallèle et égratigner le moral et la fierté des troupes sud-coréennes. Beaucoup pensent que les provocations militaires et verbales continueront. Park Won-gon, professeur d’études nord-coréenne à l’Université pour femmes d’Ewha a déclaré qu’il était fortement probable que le Nord veuille propager de fausses informations et encourager les théories du complot afin de provoquer des conflits au Sud. Selon les estimations, des provocations et la guerre psychologique se poursuivent afin de déstabiliser les différents partis et l’opinion publique, à quatre mois des élections législatives prévues en avril.