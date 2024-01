Séoul-Washington-Tokyo : condamnation du développement nucléaire nord-coréen et la coopération militaire Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont réaffirmé leur volonté de coopérer pour lutter contre les menaces sécuritaires qui planent sur la région indopacifique.Les trois pays se sont réunis vendredi dernier à Washington pour leur première session de dialogue trilatéral. Dans la déclaration commune rendue publique le lendemain, ils ont condamné le développement nucléaire et balistique, l'élargissement de la collaboration militaire avec la Russie et la violation des droits de l'Homme de la Corée du Nord.Séoul, Washington et Tokyo ont également mis en avant leur volonté de respecter les lois internationales, dont celle de la liberté de navigation et de survol, et de s'opposer à toute tentative de changement de statu quo par la force dans l’Indopacifique. Cela notamment afin de pointer du doigt les revendications illégitimes de Pékin en mer de Chine méridionale.Qui plus est, les trois alliés ont de nouveau réaffirmé que la paix et la stabilité du détroit de Taïwan étaient nécessaires au progrès et à la sécurité de la communauté internationale. Ils en ont profité pour souligner l'importance de la coopération avec les pays de l'Asie du Sud-est et ceux insulaires de l'Indopacifique.Le rassemblement tripartite a réuni Chung Byung-won, vice-ministre adjoint sud-coréen des Affaires étrangères, Daniel Kritenbrink, sous-secrétaire d'Etat adjoint américain pour l'Asie de l'Est, et Yasuhiro Kobe, directeur général du Bureau des politiques diplomatiques au ministère japonais des Affaires étrangères.