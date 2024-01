Transactions d'armes Pyongyang-Moscou : un avion militaire russe arrivé en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Un avion militaire russe a atterri, samedi dernier, à l'aéroport de Sunan à Pyongyang. Selon Flightradar24, un site web de traçage des vols et de surveillance du trafic aérien, un avion de l'armée de l'air russe, baptisé Iliouchine Il-62, a décollé de Vladivostok le 6 janvier dernier vers 10h30. Il aurait atterri à Pyongyang une heure et demie plus tard.L'identité des passagers ou l'objectif du vol restent inconnus.L'avion russe avait déjà effectué ce vol le 22 novembre 2023. C’était le lendemain du lancement du satellite espion nord-coréen « Malligyong-1 ». Du personnel russe aurait donc été à bord afin de participer à la réception d'informations du satellite nord-coréen. Cela suggère donc que l'avion arrivé samedi dernier aurait transporté, lui aussi, des spécialistes russes dans le cadre de la coopération militaire bilatérale des deux pays communistes.De son côté, la Maison blanche a fait savoir, jeudi dernier, que Pyongyang avait fourni à Moscou des missiles balistiques et des systèmes de lancement. Elle a également ajouté que ces armes avaient été utilisées à au moins à deux reprises dans des attaques contre l'Ukraine.Selon la présidence américaine, la Corée du Nord aurait demandé, en contrepartie, des technologies avancées russes de missiles sol-air et de bombardiers.