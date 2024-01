Semi-conducteurs : perspectives encore incertaines pour 2024

Photo : YONHAP News

2023 a été une sombre année pour les semi-conducteurs. Pourtant, c’est l’un des secteurs clés de l’économie pour la Corée du Sud. Reste donc à voir si elle pourra maintenir sa position sur le marché cette année, ou non.La division dédiée à ce domaine chez Samsung Electronics avait accusé un déficit au premier trimestre de l’an dernier. Son déficit cumulé avait ensuite franchi la barre des 12 000 milliards de wons, ou 8,34 milliards d’euros, au troisième trimestre. Le géant sud-coréen avait donc décidé de réduire sa production. C’était une première en 25 ans.Une petite bonne nouvelle, toutefois. Depuis le deuxième semestre de 2023, les prix et les exportations des semi-conducteurs remontent progressivement. En décembre, le président de la Chambre de commerce et de l’industrie de Corée (KCCI), Chey Tae-won, avait même déclaré que le marché des semi-conducteurs semblait rebondir.Cette remontée est due, notamment, à la hausse des ventes de mémoires à haute bande passante (HBM). Comprenant plusieurs couches de DRAM, elles présentent une haute vitesse de traitement des données. Kim Yang-Paeng, chercheur à l’Institut de Corée pour l'économie industrielle et le commerce (KIET), a prévu que la croissance du marché de l’intelligence artificielle (IA) augmenterait la demande de HBM.Cependant, la concurrence est toujours féroce dans le domaine des puces non-mémoires. Samsung Electronics, par exemple, construit actuellement la plus grande usine au monde, à Pyeongtaek, dans la province de Gyeonggi. La superficie de l’emplacement couvrira 400 terrains de football. La société sud-coréenne multiplie des équipements de production non seulement à Yongin, près de Séoul, mais aussi au Texas, aux Etats-Unis. Malgré cela, elle reste derrière TSMC de Taïwan en termes de technologies.