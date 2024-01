Les randonnées dans les montagnes enneigées sont un succès

Photo : YONHAP News

Le mont Sobaek, situé au centre de la chaîne de montagnes Baekdudaegan, était entièrement recouvert de neige ce week-end.A même pu être observé le Sanggodae. C’est un phénomène selon lequel des nuages ou des particules de brouillard dans l'atmosphère entrent en collision avec des branches d'arbres ou des rochers et gèlent. Au pays du Matin clair, cela constitue le point culminant du paysage hivernal.Jeong Yong-jae, employé au parc national du mont Sobaek, a expliqué que beaucoup de visiteurs se sont promenés dans la montagne ce week-end pour profiter du paysage enneigé. Il a ajouté que comme les sentiers sont assez proches du sommet, les vents forts sont nombreux, ce qui crée des accumulations de neige par endroits. Certains promeneurs ont même de la neige jusqu’aux genoux.Par temps clair, la vue est très dégagée sur la chaîne de montagne. Alors, les visiteurs qui souhaitent capturer ce moment magique, presque hors du temps, et le lever du soleil d'un seul coup d'œil apprécient les promenades sur le mont Sobaek. Le mont Deogyu, célèbre pour ses paysages enneigés, a lui aussi continué d'attirer les randonneurs.Kim Tae-heon, directeur du département de conservation des ressources du parc national de Deogyu, explique qu’avec ce grand froid, le givre se forme facilement même s’il ne neige pas. Cela est dû aux températures extrêmement basses dans la région.Le parc national souligne que pour faire une randonnée en toute sécurité en hiver, il faut être préparé et équipé. Il faut également bien planifier sa sortie, en tenant compte de l'heure du coucher du soleil.