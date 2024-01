COVID-19 : Séoul va supprimer les retards de prêts des petits commerçants

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud envisage de supprimer les retards de prêt que les petits commerçants et industriels, ainsi que les groupes défavorisés ont contractés pendant la crise de COVID-19. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui le Bureau présidentiel de Yongsan au micro de la KBS. La dernière grâce de ce type remonte à août 2021.Des discussions sont en cours entre l’exécutif et la Commission des services financiers (FSC). Cette mesure devrait concerner la période allant d’août 2021 à la fin 2023. Seuls ceux qui ont remboursé leur prêt en feront l’objet. Ce dispositif sera mis en œuvre au plus tôt avant le Nouvel an lunaire. En principe, en cas de retard de plus de trois mois dans le remboursement, des pénalités liées aux prochains prêts ou aux taux d’intérêts pourraient être imposées.Séoul compte aussi effacer les punitions légères infligées aux fonctionnaires. Il a toutefois déclaré que rien n’avait été décidé par rapport aux grâces spéciales qui seront accordés aux hauts officiels à l’occasion du Nouvel an lunaire.