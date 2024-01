Tirs de Pyongyang : Séoul reprendra ses manœuvres précédemment suspendues

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne reprendra ses exercices militaires qui avaient précédemment été suspendus par l’accord du 19 septembre avec la Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le directeur sud-coréen des affaires publiques de l’état-major interarmées (JCS) lors d’un briefing régulier.Lee Seong-jun a détaillé que Pyongyang avait violé cet accord environ 3 600 fois. Il a même procédé à des exercices d’artillerie pendant trois jours d’affilée la semaine dernière. Le colonel a précisé que les zones terrestres et maritimes spécifiquement interdites aux actes hostiles avaient été stipulées en 2018 dans le texte. Selon lui, désormais, elles n’existent plus. Séoul prévoit donc de mener des exercices de tirs selon son calendrier au lieu de réagir à chaque bravade de son ennemi.Le porte-parole du ministère de la Défense, Jeon Ha-gyu, a déclaré, lui aussi, que les tirs nord-coréens effectués ces trois derniers jours avaient anéanti le peu qu’il restait de l’accord militaire bilatéral.Quant au discours prononcé samedi dernier par la vice-directrice du Parti des travailleurs, Kim Yo-jong, Lee a indiqué que le régime communiste essayait d’empêcher sa population de se détourner de lui et de consolider sa solidarité interne.