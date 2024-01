Pyongyang semble vouloir engager un dialogue direct avec Tokyo

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, l’agence de presse officielle, la KCNA, a publié, samedi, un message de soutien envoyé la veille par son dirigeant suprême au Premier ministre japonais. Cela est survenu après le séisme du Nouvel An dans l’archipel. Kim Jong-un y a assuré Fumio Kishida de son soutien, en utilisant le nom honorifique « son excellence ». C’est la première fois que le leader nord-coréen adresse un message à un chef du gouvernement nippon.A Séoul, on s’interroge sur son intention. Un chercheur de l’Institut pour la réunification nationale (KINU) a affirmé hier qu’il s’agissait d’« une tactique visant à communiquer désormais directement avec le Japon et à rompre un peu plus le dialogue avec la Corée du Sud ».Afin d’étayer son analyse, Suh Bo-hyuk a rappelé que les exercices d’artillerie nord-coréens sur la côte ouest la semaine dernière et la publication de la lettre avaient eu lieu presque au même moment. Il a précisé que Pyongyang aurait ainsi manifesté son intention d’engager un dialogue avec l’administration Kishida, dont la cote de popularité est au plus bas, autour de la question humanitaire. Il a aussi ajouté que le régime communiste aurait envoyé ce télégramme car l’an dernier, le gouvernement nippon lui avait laissé une porte ouverte à la négociation. Cela avait concerné le règlement du dossier des civils nippons enlevés par des agents nord-coréens dans le passé.Le chercheur a alors proposé que Séoul discute avec Tokyo d’une réponse commune à donner. Il devrait aussi se préparer à un éventuel dialogue concernant les questions humanitaires avec Pyongyang.