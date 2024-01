Météo : un mardi tout de blanc vêtu

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, le pays du Matin clair est sous la neige. En effet, des flocons, ou de la pluie, vont tomber dans la plupart de ses régions.Un épais manteau blanc couvrira la région centrale, l'est du Jeolla du Nord et l'intérieur du Gyeongsang du Nord. Alors que la neige a commencé à tomber dans la zone métropolitaine et dans le nord du Chungcheong du Sud ce matin, elle s'étendra aux zones intérieures au cours de la journée. Météo-Corée a annoncé que plus de 20 cm s'accumuleront dans les montagnes du Gangwon et 5 à 15 cm dans les autres régions centrales d'ici demain. A Séoul et sa zone métropolitaine, 10 cm sont attendus.Côté températures, elles varieront entre 0 et 9°C dans tout le pays ce mardi. Ce matin, il fait -6°C à Andong, -3°C dans le Jeolla, et -2°C à Séoul. Cet après-midi, la capitale enregistrera un mercure de 2°C. Il fera 6°C à Gangneung, 7°C à Mokpo, 9°C à Ulsan et Busan et jusqu’à 13°C sur l’île méridionale de Jeju.En raison de la neige abondante et du verglas, les routes seront très glissantes, alors soyez particulièrement prudents !