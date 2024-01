L’inflation impacte aussi les prix dans les cantines

Photo : YONHAP News

Comme un peu partout dans le monde, les factures des restaurants deviennent de plus en plus salées en Corée du Sud. A midi, beaucoup d’employés restent alors manger à l’intérieur de l’entreprise. Le problème, c’est que l’inflation impacte aussi les prix des tickets de cantine.D’après les chiffres rendus publics aujourd’hui par l’Office national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation (IPC) de la restauration d’entreprise s’est élevé à 116,01 en 2023. Il s’agit d’une augmentation de 6,9 % en glissement annuel. A noter que c’est la plus forte hausse depuis l’établissement de ces chiffres en 2001.Quant aux prix d’une autre alternative, les « dosirak », ces plats à emporter proposés dans les supérettes ouvertes 24h sur 24, ils ont progressé de 5,2 %.