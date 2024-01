La balance courante reste excédentaire pour le septième mois consécutif

Photo : YONHAP News

En novembre dernier, et ce pour le septième mois de suite, le solde de la balance courante de la Corée du Sud a été excédentaire. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui la Banque de Corée (BOK). Elle a précisé que le surplus s’était élevé à un peu plus de 4 milliards de dollars, soit 3,5 milliards d’euros. Petite ombre au tableau : son montant a, lui, été réduit d’environ 2,7 milliards de dollars, comparé au mois précédent.A contrario, l’excédent cumulé entre janvier et novembre a légèrement augmenté par rapport à la même période de l’an dernier pour totaliser 27,4 milliards de dollars.Pour être précis, en novembre, le pays a affiché un surplus commercial pour le huitième mois d’affilée : + 7 milliards de dollars. Ce chiffre avait été de 5,3 milliards en octobre. La valeur des exportations a progressé de 7 % sur un an, à 56,4 milliards. De fait, les ventes des produits « made in Korea » hors des frontières sont reparties à la hausse en octobre, mettant fin à une série de 13 mois consécutifs de baisse, sur fond de rebond du marché des semi-conducteurs et des expéditions vers la Chine. Cette évolution s’explique aussi par la reprise des exportations des automobiles vers les Etats-Unis, les pays d’Asie du Sud-est et le Japon.Quant aux importations, elles ont accusé un recul annuel de 8 % pour se chiffrer à 49,4 milliards de dollars. Principale explication à cela : le pays du Matin clair continue à acheter moins de matières premières à l’étranger.S’agissant de la balance des services, elle a enregistré un déficit plus important qu’en octobre, de 2,1 milliards de dollars, plombée par la chute du nombre de voyageurs en provenance de Chine et de l’Asie du Sud-est.En ce qui concerne la balance des revenus primaires, elle est redevenue déficitaire de 150 millions de dollars, alors qu’elle avait connu un excédent de 2,7 milliards le mois précédent. Enfin, dans le compte financier, l’actif net a grimpé de 2 milliards de dollars. En comparaison, en octobre, il avait progressé de 8,3 milliards.