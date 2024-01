GOP : le projet d’amélioration du système de surveillance fait son chemin

Photo : YONHAP News

Un nouveau système de surveillance à l’aide de l’intelligence artificielle sera bientôt déployé aux avant-postes généraux (GOP) positionnés sur la partie orientale de la frontière avec la Corée du Nord et aux troupes côtières. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de défense (DAPA). Celle-ci a précisé que le dispositif sera installé d’ici la fin de l’année.Ce projet a commencé en 2022. Il s’agit de doter ces postes et troupes d’un système de contrôle de technologies dernier cri. L’objectif : mieux analyser les images et détecter les mouvements ennemis. Il comprend entre autres les caméras thermiques à des fins de surveillance de jour comme de nuit et quand il fait mauvais temps.En novembre dernier, la DAPA a passé un contrat d’achat avec l’entreprise S-1, le numéro un sud-coréen des solutions de sécurité.