Le Guatemala rejoint l’ALE Corée du Sud-Amérique centrale

Photo : YONHAP News

Le Guatemala a rejoint l’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et cinq pays d’Amérique centrale : le Costa Rica, le Salvador, le Panama, le Honduras et le Nicaragua.Selon le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce, la première économie de la région a officiellement signé aujourd'hui un texte en vertu duquel il adhère au traité commercial.Pour rappel, Guatemala avait participé aux négociations visant à conclure le pacte entre Séoul et la région en 2015 et 2016, avant de les quitter en raison d’un différend sur la concession tarifaire de marchandises. Il était ensuite revenu en 2021 à la table des pourparlers, qui ont abouti en septembre dernier.L’Etat le plus peuplé d’Amérique centrale vend au pays du Matin clair principalement du café, des bananes, du nickel, du cuivre et de l’aluminium. A l’inverse, il lui achète, pour l’essentiel, des automobiles, des tissus d’habillement et des produits pétrochimiques.Les deux parties ont décidé de supprimer les tarifs douaniers sur la plupart des marchandises échangées, aussitôt après la mise en vigueur de l’accord ou de façon progressive. La suppression immédiate de ces droits de douane concerne 56 % des produits expédiés par la Corée du Sud et 95 % de ceux en provenance du Guatemala.De l’avis de Roh Keon-ki, directeur général des négociations commerciales au ministère, le traité permettra à Séoul de mieux percer les marchés d’Amérique du Nord et d’Union européenne, puisque le Guatemala est un pays hub de la région sur le plan de la population et du PIB. De plus, il a conclu l’ALE avec les Etats-Unis, le Mexique et l’UE.