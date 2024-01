Samsung Electronics anticipe une chute de 84 % de son bénéfice opérationnel en 2023

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a publié aujourd’hui ses résultats provisoires pour l’année 2023. Le géant sud-coréen de l’électronique prévoit un plongeon d’environ 84 % de ses bénéfices opérationnels par rapport à 2022, avec seulement 6 540 milliards de wons, soit 4,55 millions d’euros. Il s’agit du plus bas niveau depuis 2008. A noter aussi que les chiffres n’ont jamais été en dessous du seuil des 10 000 milliards de wons depuis cette année-là, où la crise financière mondiale avait éclaté.En toute logique, son chiffre d’affaires devra lui aussi dégringoler : -14,58 %, à un peu plus de 258 000 milliards de wons, environ 180 milliards d’euros. Le recul de la demande de semi-conducteurs, tout particulièrement de puces mémoires, est le premier responsable de cette mauvaise performance.La division « semi-conducteurs » du premier fabricant mondial de puces et de smartphones a d’ailleurs accusé, à elle seule, des pertes cumulées de 12 000 milliards de wons entre janvier et septembre derniers, un peu plus de 8 milliards d’euros et ce sous l’effet du marasme mondial.Une petite consolation : l’entreprise a retrouvé le sourire au dernier trimestre. Pendant la période d’octobre à décembre derniers, une reprise s’est profilée pour elle : son bénéfice d’exploitation a rebondi de plus de 15 % par rapport au trimestre précédent pour s’élever à 2 800 milliards de wons, soit 2 milliards d'euros. Autrement dit, la firme a enregistré quasiment la moitié de son profit opérationnel durant les trois derniers mois.Si aujourd’hui, le groupe n’a pas communiqué les résultats de chaque activité, les professionnels du secteur estiment que les pertes dans la division « semi-conducteurs » auraient fortement diminué entre octobre et décembre derniers.Au premier semestre 2023, le conglomérat a annoncé la réduction de la production de puces mémoires face à la faible demande en semi-conducteurs. Du jamais vu depuis 25 ans. Et un rebond de la demande pour les puces est attendu en 2024. De quoi s’attendre à une meilleure performance.Samsung doit annoncer ses résultats annuels détaillés le 31 janvier.Son compatriote LG Electronics a lui aussi communiqué hier ses résultats pour l’an dernier. Son bénéfice d'exploitation s'est établi à 3 540 milliards de wons, soit une baisse de 0,1 % sur un an. Cela équivaut à 2,5 milliards d’euros. Et son chiffre d’affaires cumulé a totalisé 84 280 milliards de wons. Un nouveau record battu pour la troisième année consécutive.