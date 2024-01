Yoon Suk-yeol souligne l’importance de la communication des politiques du gouvernement

Photo : YONHAP News

Le président de la République a convoqué, aujourd’hui, le troisième conseil des ministres de l’année. L’occasion pour lui de demander aux fonctionnaires de bien réfléchir à la manière selon laquelle ils communiqueront sur les politiques du gouvernement. Son objectif : que le peuple puisse ressentir tous les changements enclenchés dans le cadre de son mandat.Pour le chef de l’Etat, toute politique, même la meilleure qui soit, ne sert à rien si ses concitoyens l’ignorent et, de ce fait, n’en bénéficient pas.Yoon a alors cité un cas concret. Il s’agit de la chaîne YouTube officielle de la ville de Chungju dans le centre du territoire. L’autorité municipale y diffuse des vidéos faisant connaître ses programmes intéressants et originaux. Résultat : elle compte deux fois plus de vues que le nombre total d’habitants de la ville.Dans le même temps, le dirigeant a de nouveau appelé à faire de 2024 une année du renouveau de la vie quotidienne de la population et un moment charnière pour le redressement de la nation.