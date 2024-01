La « NASA sud-coréenne » verra le jour au plus tôt en mai

Photo : YONHAP News

L’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace sur le modèle de la NASA américaine verra bientôt le jour. Une série de projets de loi sur sa création ont définitivement été adoptés aujourd’hui par l’Assemblée nationale. Il aura donc fallu neuf mois pour que ces textes soient votés par les députés, puisque le gouvernement les a présentés au Parlement en avril dernier.Le lancement de cette agence est une des promesses électorales de Yoon Suk-yeol, qui veut mettre sur pieds une institution spéciale pour diriger le développement spatial du pays.La « NASA sud-coréenne » sera créée cette année, en mai ou en juin, à Sacheon dans le sud du pays et placée sous l’autorité du ministre des Sciences et des TIC.Aujourd’hui également, et sur un tout autre sujet, le Parlement a avalisé le projet de loi spéciale interdisant entre autres l’élevage, l’abattage et la reproduction de chiens afin d’en consommer la viande.Selon ce texte, ceux qui abattent ces animaux à des fins alimentaires sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans, ou d’une amende maximale de 30 millions de wons. Les gens qui les élèvent et les font se reproduire et ceux qui distribuent leur viande transformée peuvent écoper d’une peine de prison de deux ans au maximum, ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 millions de wons. Afin de laisser le temps aux commerçants de s’adapter, la loi entrera en vigueur trois ans après sa proclamation.