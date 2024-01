Photo : KBS News

Comme l’on s’y attendait, un nouveau poste sera créé ce jeudi au Conseil présidentiel à la sécurité nationale (NSC). Il s’agit du troisième adjoint au conseiller, en charge des dossiers relatifs à la sécurité économique, aux sciences et aux technologies ainsi qu’à la cybersécurité.C’est Wang Yun-jong, actuel secrétaire à la sécurité économique du NSC qui est pressenti pour la fonction.L’organisation dépendant directement du président de la République comptera donc un conseiller et trois adjoints, chargés respectivement de la diplomatie, de la défense nationale et de la sécurité économique.