Kim Jong-un n'a pas l’intention d’éviter la guerre

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un, a désigné la Corée du Sud comme « l'ennemi principal » de la Corée du Nord et déclaré qu'il n'avait aucune intention d'éviter la guerre. Il a tenu ces propos au cours de sa visite dans les principales usines de munitions du pays qui s'est déroulée lundi et mardi. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA, l'agence de presse officielle du régime communiste.Le dirigeant nord-coréen a affirmé qu'il ne décidera pas unilatéralement d'une guerre mobilisant des forces écrasantes dans la péninsule coréenne, mais qu'il ne cherchera pas pour autant à l'éviter. Il a également menacé d'anéantir la Corée du Sud si celle-ci tentait d'user de sa force militaire contre son pays ou de porter atteinte à sa souveraineté et sa sécurité. En outre, il a déclaré que la priorité du régime consiste, non pas au dialogue, mais à renforcer ses capacités militaires d'autodéfense et de dissuasion nucléaire.Ces derniers temps, l'homme fort de Pyongyang multiplie les déclarations belliqueuses à l'encontre de Séoul, exacerbant ainsi les tensions dans la péninsule. Lors d'une réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs nord-coréen tenue fin décembre, Kim Ⅲ avait appelé à une accélération des préparatifs d'une guerre contre le territoire sud-coréen.Le leader suprême a par ailleurs salué le fait que les usines de munitions de son pays introduisent activement de nouvelles technologies dans leur production d'armes essentielles et mettent bien en place le plan de déploiement de nouveaux types d'équipements militaires pour l'armée.