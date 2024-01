Parlement : dernière séance plénière, hier, de la session extraordinaire de décembre

Photo : YONHAP News

Hier s'est tenue la dernière séance plénière de la session extraordinaire de décembre à l'Assemblée nationale. Au total, 101 projets ou propositions de loi ont été adoptés par les députés.Parmi eux, figure notamment une proposition spéciale portant sur la bousculade meurtrière survenue le 29 octobre 2022 dans le quartier d'Itaewon à Séoul. Déposé par le Minjoo, la première force de l'opposition, le texte a été adopté par 177 voix pour, alors que les élus du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti au pouvoir, avaient quitté l'hémicycle avant le vote en signe de protestation.La nouvelle loi stipule la création d'une commission spéciale chargée de faire la lumière sur le drame qui a coûté la vie à 159 personnes. Composée de 11 membres, elle prendra ses fonctions le 10 avril prochain, le jour des élections législatives. Elle mènera ses activités pendant un an, avec une possibilité de prolongation de trois mois à deux reprises. Elle n’aura cependant pas le droit de demander l'ouverture d'une enquête spéciale par le Parquet.Lors de leurs discussions tenues avant le vote, le PPP et l'opposition n'ont pas réussi à trouver un compris concernant leurs divergences sur les détails du texte, ce qui a provoqué le boycott du parti conservateur.Le chef de groupe parlementaire du PPP, Yun Jae-ok, a accusé l'opposition de vouloir récupérer cette tragédie à des fins politiques. Le porte-parole parlementaire du Minjoo, Yoon Young-deok, s'est de son côté interrogé sur les réelles intentions du mouvement présidentiel. Il a annoncé ne pas être certain que ce dernier agisse vraiment pour le bien de ses concitoyens.Par ailleurs, le PPP a déposé une demande de modification de l'ordre du jour pour procéder au nouveau vote de deux propositions de loi sur des enquêtes spéciales du Parquet. Mais cette demande a été rejetée par les députés de l'opposition. Les deux textes portent respectivement sur les soupçons de manipulation boursière pesant sur la première dame Kim Keon-hee et sur l'affaire de corruption dite du « club des 5 milliards de wons ». Ils avaient été approuvés par le Parlement fin décembre avant de faire l'objet d'un veto présidentiel le 5 janvier.Enfin, lors de la séance plénière de mardi, les députés ont également approuvé les nouvelles lois sur la création d'une administration nationale chargée de diriger le développement aéronautique et spatial du pays, ainsi que sur l'interdiction de la consommation de viande de chien.