Météo : la neige persiste sur la majorité du territoire

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, le temps sera généralement nuageux et de la neige ou de la pluie tomberont dans la plupart des régions du pays. Ce matin toutefois, les rayons du soleil transpercent les nuages sur toute la côte ouest, du nord au sud.Météo-Corée a prédit que 3 à 8 cm de neige tomberaient dans les montagnes du Gangwon, dans la province de Chungcheong du Nord et à l'est du Jeolla du Nord. De plus, 5 à 10 cm de neige tomberont dans les montagnes du nord de la province de Gyeongsang du Nord, et 1 à 5 cm sur la côte ouest de Chungcheong du Sud et à l'ouest du Jeolla du Nord.La température matinale d'aujourd'hui est similaire à celle d’hier. Il fait -4°C à Chuncheon, -3°C à Séoul, Daejeon et Jeonju, et -5°C à Suwon. La côte sud enregistrera un mercure compris entre 2 et 3°C.Cet après-midi, il fera 5°C dans la capitale, et les températures seront similaires sur toute la côte ouest du pays. Il fera 8°C à Ulsan et 10°C à Busan, et 6°C à Gangneung.Ces jours-ci, les routes sont très glissantes, notamment la nuit, à cause des fortes chutes de neige créant du verglas. Il est recommandé de faire preuve de vigilance lors de déplacements.