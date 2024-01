Transfert d'armes : près de 50 chefs de la diplomatie dénoncent l’entente Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de 48 pays, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, ainsi que le haut représentant diplomatique de l'Union Européenne, ont publié le 9 janvier un communiqué commun. Ils y ont condamné « dans les termes les plus forts possibles » la livraison de missiles balistiques par la Corée du Nord vers la Russie et l'utilisation de ces armes contre l'Ukraine.Dans ce communiqué, les chefs de la diplomatie ont affirmé que ce transfert d’armes accroît les souffrances du peuple ukrainien, et soutient la guerre d’agression de Moscou tout en sapant le système mondial de non-prolifération.Ses signataires se sont déclarés profondément préoccupés par les implications sécuritaires de cette coopération pour l'Europe, la péninsule coréenne, la région indo-pacifique et le monde entier.Ces ministres ont également indiqué que la livraison de missiles constitue une violation « flagrante » des sanctions imposées à la Corée du Nord par le Conseil de sécurité de l’Onu. Avant d'ajouter qu'ils surveillent de près ce que Moscou fournit à Pyongyang en échange de ces armes.Enfin, le communiqué a appelé les deux pays à respecter les résolutions onusiennes et à cesser immédiatement toutes leurs activités qui les violent.Pour rappel, la Maison blanche a avancé la semaine dernière que le régime de Kim Jong-un aurait récemment fourni plusieurs dizaines de missiles à la Russie et que ceux-ci auraient été utilisés lors des attaques sur l’Ukraine du 30 décembre et des 2 et 6 janvier.