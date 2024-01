Minjoo : démission de trois de ses députés

Photo : YONHAP News

Trois députés du Minjoo, la première formation de l'opposition, ont annoncé leur départ du parti après le rejet de leur appel à la réforme. Il s'agit de Lee Won-wook, Kim Jong-min et Cho Eung-cheon. Ils font partie d'un groupe interne, appelé « Principes et bon sens ». Ce dernier est composé de quatre élus ne soutenant pas leur chef Lee Jae-myung. Le quatrième membre de ce groupe, Yoon Young-chan, a cependant décidé de poursuivre son mandat au sein de la formation de centre-gauche.Dans une conférence de presse tenue ce matin à l'Assemblée nationale, les trois élus ont déclaré : « Nous devons sanctionner par le vote les abus, l'incompétence et l'irresponsabilité de l'administration Yoon Suk-yeol, mais le Minjoo n'est pas en mesure de le faire sous la direction de Lee ». Ils auraient appelé leur parti à ne pas défendre quoi qu’il en coûte leur patron et à rompre avec le fanatisme politique l’entourant. Leur demande, cependant, aurait été rejetée par la formation.Les trois défectionnaires ont souligné la nécessité de créer un nouveau parti capable de proposer de nouvelles valeurs, visions et politiques. Ils ont ensuite proposé de former une alliance tournée vers la réforme et vers l'avenir, ajoutant qu'ils étaient prêts à s'allier à toute force qui acceptera de renoncer à ses acquis. Ils ont précisé qu'ils dévoileraient leur projet de création d'un nouveau groupe vers vendredi. Par ailleurs, ils ont fait allusion à la possibilité de collaborer avec l'ancien numéro un du Minjoo, Lee Nak-yon, qui devrait, pour sa part, annoncé son départ du parti demain.« Principe et bon sens » avait été lancé en novembre 2023 et avait pour objectif de faire renouer le Minjoo avec l'éthique et la démocratie. Le mois dernier, il avait réclamé la démission de Lee Jae-myung et le remplacement de la direction par un comité d'urgence.