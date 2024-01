Séoul s’inquiète des transferts d’armes nord-coréennes à l’étranger

Photo : YONHAP News

Un média américain a récemment fait savoir que des armes nord-coréennes avaient possiblement été utilisées par le Hamas. Le gouvernement sud-coréen s’est dépêché d’y répondre, et a exprimé de « sérieuses inquiétudes » concernant ces livraisons à l’étranger.Lors d'un point presse régulier tenu mardi, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a affirmé que toute transaction d'armes avec la Corée du Nord constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et menace sérieusement la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le monde.Lim Soo-suk a souligné que Séoul s'efforcera de communiquer avec les pays membres des Nations unies, ses alliés et la communauté internationale afin que chacun respecte et mette en œuvre les résolutions de l’institution. Il a également indiqué que son pays défendra activement sa position sur la scène internationale par le biais, notamment, des réunions du Conseil de sécurité.Pour rappel, la Voix de l'Amérique (VOA) avait rapporté le 5 janvier que le Hamas utilisait des lance-roquettes F-7 de Pyongyang. Une photo de ces armes portant une inscription en alphabet coréen avait même été publiée. Lundi, le Service national du renseignement sud-coréen (NIS) a confirmé cette information, en précisant qu'il collectait actuellement des preuves concrètes pour identifier le volume et le moment des transferts d'armes nord-coréennes.Le royaume ermite, de son côté, continue de nier fermement ces allégations, alors même que se multiplient le nombre d’éléments qui l’accablent.