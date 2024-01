Yoon veut réaménager de vieilles villes avant la fin de son mandat

Photo : KBS News

Le président de la République a promis de lancer un projet d’aménagement urbain des vieilles villes près de Séoul avant la fin de son mandat. C’est ce qu’il a déclaré, ce matin, lors d’une réunion de discussion sur le logement, à Goyang, dans la province de Gyeonggi.Yoon Suk-yeol a indiqué que les plans de reconstruction avaient été endigués par peur d’augmenter les prix immobiliers. Ironiquement, cela a produit l’effet inverse : le manque d’offre a abouti à leur remontée. Il s’est donc engagé à alléger drastiquement les réglementations liées à la réhabilitation de certains quartiers. Les résidences bâties il y a plus de trente ans pourront, selon lui, être reconstruites sans avoir à subir de test de sécurité.Pour tenir parole, le chef de l’Etat projette de créer un fonds dédié au projet et d’augmenter le coefficient d'occupation des sols à 500 %. Il entend aussi alléger la fiscalité pour les propriétaires de plusieurs appartements. En allant plus loin, il compte offrir divers types de logement qui conviennent aux foyers d’une ou deux personnes. A cela s’ajouteront des moyens de soutien financier, tels que la baisse des taxes d’obtention et l’élargissement des aides pour la construction.