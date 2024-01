Kim Ⅲ désigne la Corée du Sud comme « l’ennemi principal »

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a visité, lundi et mardi, les principales usines de munitions du pays communiste. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la télévision centrale nord-coréenne.Lors de ce déplacement, selon la KCTV, l’homme fort de Pyongyang a désigné la Corée du Sud comme « l’ennemi principal » du Nord. Avant d’ajouter qu’il ne décidera pas unilatéralement d'une guerre mobilisant des forces écrasantes dans la péninsule coréenne, mais qu'il ne cherchera pas pour autant à l'éviter.Le fils et successeur de Kim Jong-il a également menacé d'anéantir Séoul si celui-ci tentait d'user de sa force militaire contre son régime ou de porter atteinte à sa souveraineté et sa sécurité. En outre, il a déclaré que sa priorité consiste, non pas au dialogue, mais à renforcer les capacités militaires d'autodéfense et de dissuasion nucléaire.Notons que ce n’est pas la première fois que le royaume ermite emploie le terme d’« ennemi principal ». Cependant, jamais Kim Ⅲ n’avait désigné la République de Corée ainsi. Et avec ses déclarations belliqueuses répétées, la tension monte d’un cran entre les deux Corées.Par ailleurs, toujours lors de son inspection des usines, le leader suprême a salué leur introduction active de nouvelles technologies dans leur production d'armes essentielles, ainsi que leur bonne mise en place du plan de déploiement de nouveaux types d'équipements militaires.