CES 2024 : l'accent est mis sur les technologies de mobilité d’avenir

Photo : YONHAP News

L’édition 2024 du Consumer Electronics Show (CES) a ouvert ses portes hier à Las Vegas. Salon dédié, à l’origine, à l’électroménager, il a quand même rassemblé cette année un grand nombre d’acteurs de la mobilité.Une voiture qui roule en diagonale attire l’attention des visiteurs. Elle peut aussi tourner à 180 ou à 360 degrés sur place. Ses roues capables de pivoter à 90 degrés facilitent les manœuvres pour son stationnement. Un ingénieur ukrainien a dit apprécier ce système qui met en lumière de nouvelles grandes avancées technologiques.Une autre entreprise présente, de son côté, une application permettant de faire fonctionner des machines agricoles sans conducteur. Grâce à son système de contrôle à distance, il est possible de mettre en valeur une terre située au centre des Etats-Unis depuis la côte ouest.HD Hyundai XiteSolution a mis en avant, elle aussi, sa technologie de contrôle à distance. Un engin lourd sur un chantier, à Atlanta, peut être manipulé en temps réel depuis Las Vegas. Kim Dong-mok, un chercheur de cette société sud-coréenne, a expliqué que des machines pouvaient être envoyées sur des sites ayant expérimenté des catastrophes naturelles ou dans des régions polaires pour prévenir les accidents.Un autre exemple de technologie dernier-cri. Il s’agit d’un véhicule totalement automatisé, équipé d’un grand écran à la place du chauffeur et d’un autre pliable au niveau des places arrières.Ouvert jusqu’à ce vendredi, le plus grand salon mondial de la technologie démontre que la concurrence est féroce sur le marché de la mobilité du futur. Pour information, plus de 300 entreprises de ce domaine y participent cette année.