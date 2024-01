Shin Won-sik : Pyongyang n’aurait pas démoli ses postes de garde dans la DMZ en 2018

Photo : YONHAP News

Les deux Corées étaient censées avoir détruit dix postes de garde dans la DMZ dans le cadre de leur accord militaire de 2018.Or, selon l’actuel ministre sud-coréen de la Défense, le Nord ne semble pas avoir démantelé les installations souterraines de son côté. Shin Won-sik a fait cette remarque dans une récente interview avec une agence de presse locale.Afin d’étayer ses propos, il a affirmé que le régime communiste y avait récemment déployé des soldats et des équipements sans avoir effectué de travaux de restauration. Pourtant, les deux parties avaient vérifié le retrait de leurs postes respectifs en 2018.Le chef de la défense est aussi revenu sur l’armement visible sur les images des visites de Kim Jong-un, lundi et mardi, dans plusieurs usines de munitions. Pour lui, il s’agirait de nouveaux types de missiles tactiques guidés. Il a ajouté qu’il est possible que Pyongyang les exporte vers la Russie.Shin a aussi prédit que l’Etat communiste pourrait procéder, en janvier au plus tôt, à un tir d’essai de missile balistique à portée intermédiaire (IRBM), dont il a testé le moteur à deux reprises en novembre dernier.Sur la possibilité de nouveau lancement de missile balistique intercontinental (ICBM), le ministre estime que cette année, le Nord tirerait l’engin à un angle normal en vue de tester sa capacité de rentrée atmosphérique et de frappe de précision.Shin a ensuite été interrogé sur d’éventuels essais nucléaires au Nord. Le prochain, s’il a lieu, sera le septième du genre. Selon lui, si le royaume ermite se prépare à l’effectuer sur son site dédié, à Punggye-ri, il le fera en choisissant le moment opportun. Notamment, il prendra en considération les échéances électorales en Corée du Sud et aux Etats-Unis, où les législatives et la présidentielle seront organisées respectivement en avril et en novembre.