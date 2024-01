Maison blanche : pas de signe de coopération militaire Pyongyang-Hamas

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la Maison blanche a affirmé ignorer si une coopération militaire entre la Corée du Nord et le Hamas est effective ou non. C’est une affirmation qui avait été évoquée par les médias locaux quelques jours auparavant.En effet, interrogé à ce sujet lors d’un point presse hier, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) des USA a répondu ne pas être au courant d’un quelconque signe en ce sens. John Kirby aurait alors démenti cette possibilité. Cependant, une zone d’ombre demeure car deux interprétations sont possibles. La première : il aurait voulu dire que Pyongyang et le Hamas n’ont pas opéré une telle coopération dans le passé. La seconde : il aurait simplement spécifié que cette coopération n’était pas d’actualité ces dernières semaines.Précédemment, la Voix de l’Amérique (VOA) a rapporté, avec photos à l’appui, que le groupe terroriste palestinien utilisait actuellement des armes construites par le Nord. Et le renseignement sud-coréen (NIS) a confirmé l’information. Il est allé plus loin pour diffuser les images des roquettes tirées par l’organisation terroriste, sur lesquelles on voit l’alphabet coréen.La présidence américaine a par ailleurs affirmé que le régime de Kim Jong-un avait fourni des dizaines de missiles balistiques à la Russie et que celle-ci en avait tiré plusieurs vers l’Ukraine.Et hier, le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni pour en débattre. L’ambassadeur sud-coréen auprès de l’institution a une nouvelle fois dénoncé la violation de plusieurs résolutions du Conseil. Hwang Joon-kook a alors rappelé que Moscou avait lui aussi voté pour ces textes.En amont de la réunion de l’organe sécuritaire, huit pays, dont la Corée du Sud et les Etats-Unis, ont publié une déclaration commune condamnant avec fermeté l’utilisation des projectiles nord-coréens par la Russie pour frapper l’Ukraine.