Première visite des touristes russes en Corée du Nord depuis le COVID-19

Photo : YONHAP News

L'Extrême-Orient enverra, pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, des touristes en groupe en Corée du Nord.Selon l'agence de presse Interfax, le gouvernement de la région a annoncé que le groupe de touristes formé localement partirait de Vladivostok pour Pyongyang le 9 février. Cependant, le nombre de voyageurs participant à cette visite n'a pas été divulgué.Les touristes russes prévoient de visiter la Porte de la Défense de Pyongyang, la Tour de l'idéologie Juche, la place de Kim Il-sung, puis se rendront au complexe de ski de Masikryong à Wonsan.La visite en Corée du Nord de personnes venues de Russie fait suite à un accord conclu en décembre de l'année dernière entre la délégation représentant la région de l'Extrême-Orient et les autorités nord-coréennes.À l'époque, Oleg Kozhemyako, gouverneur du Primorié, avait conduit une délégation à Pyongyang pour discuter de moyens de promouvoir les échanges dans les domaines du tourisme, de la culture et du sport au cours d'un séjour de cinq jours et quatre nuits.En outre, conformément aux accords conclus fin 2023, des jeunes patineurs artistiques et de vitesse nord-coréens devraient participer au premier Festival international des sports d'hiver qui se tiendra le mois prochain à Vladivostok.Pyongyang et Moscou discutent de diverses possibilités de coopération depuis le sommet bilatéral qui a eu lieu le 13 septembre de l'année dernière au cosmodrome Vostoychny dans l’oblast de l'Amour, en Extrême-Orient.Pour rappel, la Corée du Nord avait fermé ses frontières en janvier 2020 en raison de la lutte contre la COVID-19 et avait interdit l'entrée de touristes jusqu'à présent.