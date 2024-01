Conseil de sécurité : le transfert de missiles nord-coréens à Moscou est au cœur du débat

Photo : KBS News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a été convoqué, hier, à propos du transfert de missiles de la Corée du Nord vers la Russie.Avant le débat, huit nations, dont la Corée du Sud, le Japon et le Royaume-Uni, avaient publié un communiqué conjoint. Elles y ont déploré les frappes destructrices de Moscou contre l’Ukraine, le 30 décembre et les 2 et 6 janvier. Ces dernières ont fait plusieurs dizaines de mort et des centaines de blessés. Et d’ajouter que ces attaques odieuses ont eu lieu en utilisant aussi des missiles balistiques et des systèmes de lancement, fournis par le régime de Kim Jong-un.Les huit pays ont alors dénoncé « une violation flagrante » des résolutions du Conseil interdisant l'exportation et l'importation d'armes en provenance du royaume ermite. Ils ont aussi accusé le Kremlin d’abuser de son statut de membre permanent de l’organe pour agir à contre-courant de la volonté de la communauté internationale.Au cours du débat, consacré plus précisément à la paix et à la sécurité en Ukraine, les représentants de plusieurs pays ont fermement condamné les deux alliés. Parmi eux l'ambassadeur adjoint des Etats-Unis auprès de l'Onu, Robert Wood, et l’ambassadeur sud-coréen, Hwang Joon-kook. Celui-ci a indiqué que l’utilisation des engins nord-coréens par la Russie pour bombarder l’Ukraine constituait aussi une menace grave pour la sécurité dans la péninsule, avant d’appeler à l’arrêt de leur collaboration militaire.Le représentant russe n’a pas tardé à réagir. Vassily Nebenzia a fustigé Washington, l’accusant de faire circuler de fausses informations. Il a également reproché aux pays occidentaux d’avoir livré des armes à Kiev, l’aidant ainsi à lancer de multiples offensives contre des zones résidentielles russes.