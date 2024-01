Photo : YONHAP News

Ce jeudi, le ciel sera globalement clair, mais il deviendra progressivement nuageux dans l'après-midi.La qualité de l'air sera « mauvaise » dans la zone métropolitaine et dans le Jeolla du Nord. C’était également le cas dans la matinée dans la province de Gangwon. Il est donc recommandé de porter un masque lors d’activités en extérieur.Les températures matinales restaient entre -9 à 2°C : -4°C à Séoul, -2°C à Mokpo -1°C à Ulsan. Cet après-midi, le mercure sera de 4°C à Chuncheon et de 12°C sur l’île méridionale de Jeju. Il fera 5°C dans la capitale, 7°C dans le Jeolla, 8°C à Gangneung et 11°C à Busan.