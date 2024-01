La BOK gèle son taux directeur pour la huitième fois consécutive

Photo : YONHAP News

Comme s’y attendaient les marchés financiers, la Banque de Corée (BOK) a décidé de maintenir de nouveau son taux directeur à 3,5 %. L’institution a pris cette décision, aujourd’hui, lors de la première conférence de son comité de politique monétaire de 2024. Elle a donc laissé, pour la huitième réunion d’affilée, son taux d’intérêt inchangé.Les membres du comité ont expliqué ce nouveau gel principalement par l’inflation. Selon eux, si les prix à la consommation ralentissent progressivement, ils restent encore et toujours élevés et une grande incertitude plane sur leur prévision.Le gouverneur de la banque centrale, lui, a estimé désormais plus faible qu’avant la nécessité de relever le taux. Rhee Chang-yong a toutefois mis en garde contre les attentes des marchés, qui tablent sur sa baisse.Selon le banquier central, en cas d’abaissement précipité, les prix à la consommation et ceux de l’immobilier pourraient repartir à la hausse, alors que l’inflation reste déjà supérieure à 3 % pour le cinquième mois consécutif.A noter que l’écart maximal des taux directeurs entre la Corée du Sud et les Etats-Unis reste lui aussi à deux points.Aujourd’hui également, la BOK a publié un rapport sur l’évaluation de la situation économique du pays. Elle y prévoit qu’en 2024, l’économie nationale retrouvera des couleurs, dopée par les exportations et que le surplus courant flirtera avec les 49 milliards de dollars, comme prévu, et ce sous l’effet de la reprise du marché des semi-conducteurs. Toujours selon le document, cette année, l’emploi ralentira, plus particulièrement dans le secteur tertiaire.