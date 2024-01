Législatives 2024 : début de l’application des règles de la pré-campagne

Photo : YONHAP News

A trois mois, jour pour jour, des élections législatives, les choses sérieuses commencent et un certain nombre de règles strictes du code électoral s’appliquent à partir d’aujourd’hui.Selon la Commission électorale nationale (NEC), les prétendants à l’entrée dans l’Hémicycle ne peuvent notamment pas organiser de rassemblements. Ainsi, ils ne peuvent pas faire de meeting pour faire connaître leurs activités, leur livre retraçant leur vie et leurs convictions politiques. Il leur est également interdit de distribuer des ouvrages, des films ou des photos représentant leur formation politique.La NEC a, par ailleurs, entamé aujourd’hui son contrôle sur la circulation de fausses informations et des « deep fakes », ces falsifications high-tech illégales d'images et de photos.Dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur a communiqué, hier, le dernier bilan démographique. Selon ce document, à la fin décembre, le pays comptait quelque 44 300 000 personnes ayant le droit de vote. A noter : les plus de 60 ans représentent 31 % des électeurs et la tranche d’âge des 20-39 ans, 28 %. Les premiers n’avaient encore jamais été plus nombreux que les seconds dans l’histoire du scrutin parlementaire. De manière générale, le taux de vote est plus élevé chez les seniors que chez les jeunes.