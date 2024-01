Service militaire : plus de 8 000 enregistrements des sud-coréens de l’étranger

Photo : YONHAP News

Les citoyens sud-coréens résidant de manière permanente à l'étranger ont soumis plus de 8 000 demandes d'incorporation pour s'acquitter de leur service militaire au cours des vingt dernières années.Selon le Bureau des Affaires militaires, entre la mise en place de ce système d'incorporation et fin 2023, 8 053 personnes ont soumis leur dossier. Le nombre de demandeurs, qui était de trente-huit lors de la première année, a augmenté au fil des ans, atteignant 704 en 2020, 711 en 2021, 678 en 2022 et 523 en 2023. Chaque année, des jeunes renoncent à leurs études ou à leur vie à l'étranger pour se porter volontaires et servir leur pays.Les citoyens qui détiennent une résidence permanente à l'étranger ont jusqu’à trente-huit ans pour s’acquitter de leur devoir national. C’est la date à laquelle ils sont évalués en tant que citoyens de la seconde nation. Cependant, l'obligation de service militaire persiste jusqu'à cet âge.Auparavant, ces titulaires devaient impérativement se rendre en Corée du Sud et visiter le bureau militaire local s'ils souhaitaient se porter volontaires. Cependant, depuis une dizaine d'années, il est possible de soumettre une demande d'incorporation en ligne. Le site Web du Bureau des Affaires militaires propose également des informations sur la manière de remplir les documents pour ceux en difficultés face à la langue coréenne.Le centre de formation de l'armée organise un programme permettant à ces coréens ayant vécus à l’étranger de s’adapter. Ils reçoivent de l’aide pour apprendre le coréen, à se servir des installations militaires et à comprendre la vie en caserne. Après avoir effectué leur devoir national, un « certificat d'honneur d'exécution du service militaire volontaire » est remis au nom du chef du Bureau.Depuis l'année dernière, des séminaires en ligne ont également été organisés pour les résidents aux États-Unis et au Japon. Cette année, ces événements sont également prévus pour ceux d’Europe et d’Asie de l'Est.L’institution militaire a déclaré : « L'augmentation constante du nombre de demandes d'incorporation des détenteurs de la résidence permanente à l’étranger est due à la diffusion mondiale de la culture coréenne. Grâce à la K-pop et à l'augmentation de la compétitivité du pays, la fierté nationale au sein de la communauté des expatriés se renforce un peu plus chaque année ».