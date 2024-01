World Passport Index : la Corée du Sud se classe au deuxième rang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud arrive au deuxième rang parmi 199 pays du « World Passport Index ». Ce classement met en lumière les nationalités pour lesquelles il est le plus facile de rentrer sur un territoire étranger sans visa. Autrement dit, si l’on est sud-Coréen avec un passeport, on peut rentrer dans un grand nombre de pays sans autorisation d’entrée sur le territoire.Selon cet indice, publié par Henry & Partners, une société de change internationale britannique, le 10 janvier, une personne sud-coréenne dotée d’un passeport pouvait rentrer, sans visa, dans 193 pays différents. C’est à égalité, à la deuxième place, avec la Finlande et la Suède.L'index des passeports est basé sur les données de l'Association du transport aérien international (IATA) et répertorie le nombre de pays dans lesquels les titulaires d'un passeport d'un pays spécifique peuvent arriver sans obtenir de visa avant l'entrée.Cependant, ce résultat n’est pas une grande surprise. Même si le passeport sud-coréen a vu son indice dégringoler à la treizième place en 2013, il maintient aisément sa deuxième ou troisième place depuis 2018, conservant ainsi son classement parmi plus de 190 pays.Cette année, six pays, dont le Japon, Singapour ou la France, se sont retrouvés ex æquo à la première place, et leurs citoyens ont pu entrer dans 194 pays sans visa.La Corée du Nord, quant à elle, est en queue de peloton. Elle se classe à la 97e place. Les ressortissants du royaume ermite avec un passeport peuvent ainsi se rendre dans 42 pays sans visa.Dans le même temps, la liberté globale de voyager dans les pays du monde entier s’est accrue au cours des vingt dernières années, mais la polarisation entre les pays du nord et du sud est devenue plus sévère.