Législatives 2024 : Lee Nak-yon annonce officiellement son départ du Minjoo

Photo : KBS News

A l’approche des législatives qui se tiendront en avril, les départs se succèdent au Minjoo. C’est cette fois au tour d’un de ses ténors d’en claquer la porte. Il s’agit de Lee Nak-yon, ex-patron de la première force de l’opposition.Dans une conférence de presse tenue, aujourd’hui, dans une salle de l'Hemicycle, l'homme politique a officiellement déclaré quitter le mouvement. Un choix qui serait en lien direct avec son actuel chef, Lee Jae-myung. Pour rappel, ce dernier avait été son principal rival lors la primaire du parti, avant la présidentielle de 2022.En effet, l’ancien chef du Minjoo a justifié son départ, en dénonçant « la disparition de l’esprit, des valeurs et de la dignité défendus par deux ex-présidents de la République Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun ». Ils appartenaient, en effet, tous deux au parti de centre-gauche qui, selon lui, est à la dérive. Il serait dirigé par une seule personne et cette dernière n’aurait qu’un objectif : se protéger.Lee Nak-yon a été élu député à cinq reprises. Il a également été le premier chef du gouvernement de Moon Jae-in, prédécesseur de Yoon Suk-yeol. Son départ pourrait donc fracturer l’opposition.Sur son futur, cet ancien journaliste a annoncé qu’il allait fonder un nouveau mouvement en vue des prochaines législatives. Il a alors promis une coalition avec trois députés anti-Lee Jae-myung du Minjoo, qui l’ont eux aussi quitté hier.