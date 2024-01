Météo : une fin de semaine tranquille

Photo : YONHAP News

Ce vendredi, le pays verra son ciel être globalement dégagé. Cependant, il faut s’attendre à quelques nuages dans la moitié sud, vers Yeosu, Gwangju et Mokpo et sur l’île méridionale de Jeju.La température matinale est comprise entre -7 à 4°C. Il fait -3°C à Séoul, 1°C à Gangneung, 3°C à Busan et 4°C à Mokpo. Cet après-midi, le mercure évoluera entre 4°C, dans la capitale, et 14°C à Jeju. Il fera entre 8 et 10°C dans le Jeolla et entre 8°C et 12°C sur la côte est.Samedi, le temps sera au beau sur l’intégralité du territoire. Les températures seront comprises entre -8°C et 5°C le matin, et entre 3°C et 13°C l’après-midi.Quant à dimanche, les perturbations neigeuses ou pluvieuses seront de retour l’après-midi. Météo-Corée prévoit de la neige sur toute la moitié nord, alors que le reste du territoire sera sous la pluie. Certaines éclaircies arriveront cependant à passer entre les gouttes.